Interpol a émis une notice rouge à la demande du Royaume-Uni visant la femme d'un diplomate américain accusée d'être responsable de la mort d'un jeune Britannique lors d'un accident de voiture, une affaire à l'origine de tensions entre Londres et Washington, a déclaré la famille de la victime.

Harry Dunn, un Britannique de 19 ans, est mort le 27 août 2019 dans la collision de sa moto avec une voiture qui roulait du mauvais côté de la route, près d'une base américaine du centre de l'Angleterre.

La conductrice, Anne Sacoolas, a été inculpée fin décembre pour conduite dangereuse ayant causé la mort mais, invoquant l'immunité diplomatique, cette supposée ex-agente de la CIA et femme de diplomate était déjà repartie aux États-Unis. «Je peux confirmer qu'Interpol a émis une notice rouge à l'égard d'Anne Sacoolas», a déclaré dans un tweet Radd Seiger, le porte-parole de la famille d'Harry Dunn.

For those slightly confused, I can confirm that Interpol have circulated a Red Notice in respect of #AnneSacoolas Sacoolas. Police forces around the world are requested to locate her and provisionally arrest her with a view to her extradition to the UK. https://t.co/2Nwf6XpaBK