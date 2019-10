Un important incendie s'est déclaré mercredi soir à la mairie de Satigny (GE), actuellement en réfection. Trois sapeurs-pompiers professionnels ont été blessés. L'intervention se poursuit.

Les secours ont été alertés à 21h41, a indiqué l'adjudant Nicolas Millot à l'agence de presse Keystone-ATS, et ont rapidement dépêché sur place quatorze véhicules du Service incendie et secours (SIS) ainsi qu'une cinquantaine d'hommes - professionnels et volontaires.

Mais à 22h28, la totalité de la toiture de la bâtisse, représentant environ 300 m2, s'est effondrée et trois professionnels se sont retrouvés sous les décombres. L'un d'entre eux a pu se dégager par ses propres moyens. Les deux autres ont dû être secourus par leurs collègues. Tous trois ont été transportés aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Leur pronostic vital n'est pas engagé mais ils souffrent de lésions aux membres inférieurs. Les hommes en congé ont été rappelés afin d'assurer toutes les interventions dans le canton, a aussi indiqué l'adjudant. (ats/nxp)