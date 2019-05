Trois hommes ont été interpellés en Suisse après l'attaque du fourgon blindé à Chavornay (VD) l'an dernier. Au total, treize personnes ont également été interpellées en France en lien avec cette affaire.

Les trois individus sont suspectés d'avoir pris part au braquage de ce fourgon rempli d'argent le 8 février 2018. Ressortissants suisses, ils sont âgés de 29, 30 et 37 ans et ont été interpellés sur le territoire helvétique, indique vendredi la police vaudoise.

Le Ministère public du Nord vaudois a demandé leur mise en détention provisoire. Une requête acceptée par le Tribunal des mesures de contrainte. L'enquête se poursuit afin de savoir quels sont les rôles de chacun des suspects.

Mardi, on apprenait que le Parquet de Lyon avait déjà procédé à neuf mises en examen. Cinq personnes le sont notamment pour «participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime» et quatre pour «non-justification de ressources».

Grand banditisme

Outre les trois Suisses, la police vaudoise recense au total 13 interpellations en France. Certains sont connus pour grand banditisme.

Pour rappel, le 8 février 2018, un fourgon blindé circulait sur l'A1 en direction de Lausanne avant d'être contraint de sortir de l'autoroute à Chavornay.

Les convoyeurs avaient été braqués par des individus cagoulés qui avaient dérobé le contenu du fourgon avant de prendre la fuite. Parallèlement, la fille de l'un des convoyeurs avait été kidnappée à son domicile, selon ses dires, par deux faux plombiers.

Elle avait été libérée par la suite par les ravisseurs sans être blessée.

Les deux convoyeurs et la victime de l'enlèvement avaient été placés en garde à vue dans les jours qui avaient suivi le braquage, avant d'être relâchés.

Le butin de ce braquage rocambolesque avait d'abord été estimé entre 20 et 30 millions de francs suisses, puis revu à la baisse entre 10 et 15 millions. En juillet 2018, deux millions d'euros issus de ce braquage avaient été retrouvés près de Lyon chez un homme qui a été mis en examen et écroué.

