Un chasseur de 63 ans a connu une fin cauchemardesque samedi 4 janvier à Saint-Léger-sous-Beuvray, dans le Morvan (F). Peu avant midi, il a reçu une balle dans une jambe dans des circonstances qui n'ont pas pu être établies à ce jour.

Secours impuissants

Malgré l'intervention des pompiers, d'une ambulance et d'une équipe médicale du Smur, les sauveteurs sont demeurés impuissants. L'homme a eu une artère touchée par le projectile et il s'est vidé de son sang jusqu'à ce que mort s'en suive. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer la nature du tir et les circonstances.

Série noire

Selon le «Journal de Saône-et-Loire», il s'agit du deuxième accident de chasse qui survient dans la région: «Le 18 novembre un traqueur a reçu une balle dans le bras. Celle-ci a fini sa course dans les viscères de la victime qui, après avoir été opérée, a pu être sauvée».

Tout le monde n'a pas cette chance. Au plan national, le drame de Saint-Léger-sous-Beuvray porte à 10 le nombre d'accidents de chasse mortels de la saison 2019-2020. On est encore loin des 34 décès survenus durant la saison 2011-2012.

E. F.