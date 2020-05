La nuit dernière, peu après minuit, «un automobiliste de 36 ans a emprunté l'autoroute A1, d'Avenches en direction de Morat. À 00 h 34, il a soudainement fait demi-tour dans le tunnel des Combettes avant de retourner vers Avenches à contresens», communique ce mercredi la police fribourgeoise.

Cette manœuvre a déclenché une alarme à la centrale d'engagement et d'alarme de la police cantonale fribourgeoise. Une patrouille présente sur l’autoroute est intervenue et «a réussi à faire s’arrêter ladite voiture sur la bande d'arrêt d'urgence entre Avenches et Payerne.»

Test d'haleine positif

Mais lorsque les agents se sont approchés à pied du véhicule il a pris la fuite. Il a fait demi-tour sur l'autoroute, a pris la sortie à Avenches, puis a filé vers Berne.

«Enfin, écrivent les forces de l’ordre, à Brünnen, une patrouille de la police cantonale bernoise a pu intercepter le véhicule et identifier le conducteur en question.» Il est précisé qu’un test d'haleine pour l’alcool a été effectué et «s’est révélé positif».

Le véhicule du fuyard a été séquestré et son permis de conduire a été confisqué. Le conducteur a été interpellé, placé en arrestation provisoire et il sera interrogé en présence d'un avocat.

R.M.