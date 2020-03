Le Ministère public et la police cantonale vaudoise viennent de communiquer. Dans l’immeuble en question, les gendarmes ont trouvé cinq personnes, dont quatre étaient blessées. Deux blessés ont été emmenés par la REGA au CHUV dans un état grave, suite à des blessures par balles. Le premier, un Suisse de 27 ans domicilié dans la région est décédé dans la nuit du 1er au 2 mars 2020 ; le second, un Suisse de 22 ans domicilié à Zürich est toujours à l’hôpital dans un état très critique.

Les deux autres blessés, des Suisses de 24 et 27 ans domiciliés dans la région, ont été emmenés à l’hôpital pour y recevoir des soins. Ceux-ci ont pu quitter l'hôpital rapidement. Une cinquième victime, également blessée, s’était enfuie avant l’arrivée de la police et a été localisée par la police de la ville de Zurich dans un hôpital zurichois. La vie de cet homme, un Suisse de 22 ans, n’est pas en danger. Il a été transféré dans le canton de Vaud pour y être entendu.

Plusieurs suspects ont été interpellés et l’enquête pénale dirigée par le procureur de service se poursuit. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la brigade criminelle de la police de sûreté afin de déterminer plus précisément les circonstances de cet acte et l’implication exacte des personnes entendues.

Un trafic de stupéfiants serait à l'origine des coups de feu tirés ou échangés, qui ont mis en émoi la bourgade du Nord vaudois. Dette, règlement de comptes, échange de marchandises, rixe entre bandes adverses, on l'ignore pour l'instant.

Evelyne Emeri

evelyne.emeri@lematin.ch