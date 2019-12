Un homme a ouvert le feu mardi matin dans un hôpital à Ostrava dans l'est de la République tchèque tuant six personnes, a indiqué la police.

La police recherche toujours l'auteur de la fusillade, a-t-elle ajouté.

La police a publié la photo de l'auteur présumé. Il s'agit d'un homme aux cheveux roux portant une veste rouge. Selon la télévision publique, l'homme est d'une taille d'environ 1,80 mètre.

"Je peux confirmer qu'une fusillade a eu lieu à l'hôpital universitaire d'Ostrava aujourd'hui vers 7h, a écrit sur Twitter Jan Hamacek, ministre de l'Intérieur.

Le quotidien «DNES» a rapporté sur son site internet que la fusillade a eu lieu au service de traumatologie de l'hôpital.

A gunman opened fire today in a hospital in the eastern Czech city of Ostrava, killing four people and seriously injuring two others, police said.https://t.co/oeXhFTLX2n