Ce lundi 2 septembre, deux des quatre requérants condamnés en première instance, principalement pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et, en aggravation, pour atteinte à l'intégrité sexuelle commise en commun (ndlr: tournante), ont comparu devant le Cour d'appel pénale vaudoise. Deux uniquement. Les deux autres (un Marocain et un Algérien) ayant accepté leur sanction tranchée par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois en mars dernier.

Coauteur et meneur

L'Algérien de 30 ans est le seul à ne pas avoir été confondu par son ADN et du liquide séminal. Le premiers juges avaient dès lors admis, dans le doute, qu'il n'avait pas profité de l'état de détresse absolue de Gaëlle pour coucher avec elle. La transgenre de 27 ans avait 2 pour mille dans le sang, avait avalé des antidépresseurs en dose toxique et fumé des joints. La Cour veveysanne avait en revanche considéré le prévenu comme étant le coauteur et surtout le meneur des abus perpétrés et répétés sur la jeune femme au soir du 9 mars 2018 au bord du lac à Vevey. Une jeune femme encore fragilisée psychologiquement et physiquement par sa transformation. Le migrant de l'EVAM (Établissement vaudois d'accueil des migrants) avait écopé de 4 ans ferme.

Thèse du suicide balayée

Le Tribunal cantonal a écarté l'hypothèse plaidée lundi en audience d'appel par son avocat Me Eric Stauffacher: un suicide planifié pour «finir en mocheté» et la perspective morbide d'en finir à l'issue de cette soirée après avoir délibérément profité des faveurs sexuelles d'au moins trois des coaccusés, puis s'être glissée, dans le noir, dans les eaux glaciales du Léman mesurées à 7,5 degrés. Les deuxièmes juges ont également balayé les arguments selon lesquels Gaëlle aurait été capable de repousser ses agresseurs, de s'opposer à la tournante et, partant, qu'elle aurait été consentante.

Laissée seule pour de la marijuana

Pour le second appelant, un Tunisien de 31 ans, défendu par Me Cédric Thaler, la Cour d'appel confirme également dans son entier le jugement de première instance: 4 ans et demi ferme pour celui qui est vraisemblablement le dernier à avoir vu la Valaisanne vivante sur les quais après en avoir abusé, et l'avoir délaissée pour aller chercher de la marijuana en ville. Là encore et toujours, l'incapacité de discernement et l'absence de consentement de la victime ont convaincu les deuxièmes juges.

evelyne.emeri@lematin.ch