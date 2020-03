Il ne faut pas paniquer face à l'épidémie de coronavirus, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, car les gens ont visiblement un peu tendance à démarrer au quart de tour. C'est ce qu'a constaté un habitant de Sarzeau, au sud de Vannes (F).

Lundi en sortant de chez le médecin, il appelle sa fille qui habite Paris, raconte «Ouest-France». Et fait une boutade sur le coronavirus. Ayant compris que son père était infecté, celle-ci publie sur un réseau social la nouvelle qu'une personne a été testée positive à Sarzeau et, pour bien montrer qu'elle a une source sûre, elle nomme le médecin de son père.

Plates excuses

Dans la commune du Morbihan, la fausse nouvelle se répand plus vite que le coronavirus et la police, alertée, se rend chez le médecin cité. Celui-ci tombe des nues, surtout lorsqu'il voit son nom apparaître sur le post de la fille de son patient. Il appelle alors ce dernier qui comprend que sa blague a été prise au sérieux et qui s'excuse platement. Il avertit également tout de suite sa fille qui retire sa publication. Mais la rumeur circulera encore un certain temps, des maires des communes voisines venant même aux nouvelles avant d'être totalement rassurés. Il n'y a pas de coronavirus à Sarzeau. Tout le monde respire.

Michel Pralong