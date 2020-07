Aurèle Donis s'est littéralement évanoui dans la nature. Pas une trace, pas un indice. Il séjourne depuis le 27 juin avec sa mère, sa sœur et son neveu à la montagne au Monti di Motti (1062 m) au dessus de Gordola, près de Locarno. La famille Donis y a loué une maison de vacances. Tous vivent à Genève.

Agité le matin de sa disparition

Vendredi 3 juillet, vers 10h00, le Genevois de 34 ans a décidé de partir en plaine pour aller acheter des cadeaux pour des amis. «Mon frère souffre de troubles psychiques. Il est à l'AI et vit en foyer, mais il pourrait très bien vivre seul et de manière indépendante. Il cesse parfois son traitement parce qu'il lui est arrivé de faire de la tachycardie et qu'il craint les effets secondaires. L'arrêt de la médication n'est pas une bonne idée. Du reste, il était agité ce matin-là», raconte Diane Morina Donis, sa sœur aînée.

«Perdu de vue»

«On a essayé de le retenir. Il ne nous écoutait pas. Et il est parti. Nous avons tenté de le suivre, mais il marchait très vite. Nous l'avons perdu de vue. L'on sait qu'il est passé devant un grotto (ndlr. restaurant typique du Tessin), situé tout près du logement où nous séjournons. Puis plus rien. Impossible de savoir quelle direction il a pris ou s'il est rentré sur Genève. Il n'avait avec lui que sa carte bancaire et il n'a rien retiré», poursuit Diane qui ne cache pas son anxiété.

Secours alpin mobilisé

Du côté des forces de l'ordre, la police cantonale tessinoise a lancé un avis de recherche qui n'a rien donné à ce stade, ainsi que le confirme son porte-parole, Claudio Ferrari. La disparition du trentenaire est prise au sérieux. Les équipes du Secours alpin suisse (SAS) sont du reste engagées sur le terrain. Et font des recherches sur un large périmètre.

T-shirt bleu clair et training noir

Au moment de sa disparition, Aurèle Donis était vêtu d'un T-shirt bleu clair, d'un bas de training noir et de sandales de piscine bleu et noir. De corpulence solide, il mesure 175 cm, a les yeux brun foncé et les cheveux châtains avec une calvitie au niveau du front. Il s'exprime en français. Contrairement à la photo diffusée, il a quitté son lieu de villégiature sans son chapeau et sans son sac noir en bandoulière.

