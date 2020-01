L'autoroute A16 était visiblement dangereuse à la hauteur de la jonction Porrentruy-Est, ce matin vers 6h20.

Une automobiliste qui circulait en direction de Boncourt a perdu la maîtrise de son véhicule en raison du givre. La voiture a percuté la berme centrale pour s’immobiliser finalement sur la voie de gauche. Indemne, la conductrice a pu sortir de son engin et se mettre en sécurité.

Sauf que, un peu plus tard, un second automobiliste qui circulait dans la même direction a également perdu le contrôle de son véhicule, toujours à cause de la chaussée glissante. L'engin a percuté également la berme centrale ainsi que la glissière de sécurité.

C'est alors qu'un troisième automobiliste est rentré dans le deuxième véhicule accidenté! Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer, malgré cet enchaînement malheureux. Le trafic a été perturbé durant environ deux heures, précise la police cantonale du Jura.



L.S./Communiqué