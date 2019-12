Mildred, 22 ans, a bien cru mourir jeudi dernier à San Antonio, au Texas. Elle s'est disputée avec son petit ami, Jackub Jackson Hildreth, dont elle avait fait la connaissance sur Facebook trois semaines plus tôt. L'altercation, débutée le matin, s'est transformée en un véritable déchaînement de violence qui a duré jusque dans l'après-midi.

Le jeune homme de 19 ans l'a frappée une dizaine de fois au visage, lui brisant la mâchoire à trois endroits et lui faisant d'énormes ecchymoses. Puis il la maintenue fermement et, avec son couteau, a gravé son prénom, «Jack», sur son front. «J'ai cru qu'il allait me tuer», raconte, traumautisée, la jeune femme à la chaîne KSAT.

«Que faire de ton corps?»

Il y avait de quoi puisque, outre la violence, son agresseur lui a dit qu'il allait la mettre dans un placard en attendant de savoir ce qu'il ferait de son corps. Il a toutefois fini par fuir les lieux, la laissant sur place, blessée. La police l'a arrêté le lendemain et accusé de voies de fait graves avec une arme mortelle.

Jackub Jackson Hildreth faisait l'objet de deux mandats de recherche. Photo: Bexar County Sheriffs Office

Le jeune homme s'est avéré faire l'objet de deux mandats de recherche, l'un pour cambriolage avec violence, l'autre pour tentative d'étranglement d'un membre de sa famille. Détenu en attendant de comparaître devant un tribunal le mois prochain, sa caution a été fixée à 75 000 francs.

Quant à Mildred, qui explique que le sujet de leur dispute concernait leur relation, elle a dit à KSAT: «Ne faites pas confiance à tous ceux que vous pensez connaître.»

Michel Pralong