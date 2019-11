Le cliché date de 1898. Sur cette photo en noir et blanc, une jeune fille avec des nattes fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Car elle présente une certaine ressemblance avec la militante écolo Greta Thunberg. Et certains brillants internautes d'imaginer l'idole des verts en voyageuse spatio-temporelle, s'amuse «The Today Show» de la chaîne NBC.

Depuis quelques jours, la complosphère est en effet dans tous ses états après la découverte, dans les archives de l'Université de Washington, de la fameuse photographie où l'on voit trois enfants en plein travail sur une mine d'or, au Canada.

Certains des fans de la jeune Greta sont tellement conquis par ses propos qu'ils l'imaginent tel un messie. Des interventions d'autant plus puissantes qu'elles émaneraient d'une créature capable de se déplacer dans le temps pour prôner la bonne parole...

On est évidemment en plein délire mais les internautes les plus sensés ont répondu avec humour au supputations des fans les plus délirants.



L.S.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk — Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) 18 novembre 2019

GUYS, Greta Thunberg is a time traveler!! pic.twitter.com/80vvBFoFo6 — Carry Bari (@Carolalonde26) 19 novembre 2019

In other news, Greta Thunberg is a time traveller.



(Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory, ca. 1898).https://t.co/dshFRD8hI2 pic.twitter.com/19tkXkLH9e — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 19 novembre 2019

She is a time traveller ????@GretaThunberg

1898 - 2019 pic.twitter.com/FP7N3BgM2y — bobfinn (@bob_mertens_) 19 novembre 2019