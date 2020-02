La gendarmerie du Lot-et-Garonne n'hésite pas, sur sa page Facebook, à qualifier ce grand excès de vitesse d'«insolite». En fait, ce n'est pas tant le dépassement ( 142 km/h au lieu de 80 km/h , mais 134 km/h retenu) qui est exceptionnel, mais l'excuse avancée par le contrevenant.

Les faits, comme le rapporte BFM TV, se sont déroulés vendredi 21 février à Houillès (F). Le chauffeur a été contrôlé hors agglomération, roulant donc plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Interpellé par les gendarmes, l'individu leur a répondu du tac au tac, enfin, plutôt au TOC dans ce cas-là que, justement, il souffre d'un trouble obsessionnel compulsif (TOC) qui l'oblige à conduire avec l'aiguille du compteur droit devant lui, donc à 110 km/h .

Mais pourquoi allait-il ce jour-là encore plus vite? Réponse du chauffard: comme il venait de doubler un camion, il ne regardait pas l'aiguille à ce moment-là donc n'avait pas vu qu'il avait dépassé les 110 km/h . Les gendarmes n'ont pas l'air d'avoir gobé l'excuse et lui ont immédiatement retiré son permis, dont il pourrait bien être privé durant trois ans maximum, tout comme il risque le retrait de 6 points de ce même permis et une amende pouvant atteindre 1500 euros ( 1600 francs ).

Sur sa page Facebook, la gendarmerie est allée jusqu'à conseiller «à toute personne victime de ce nouveau genre de TOC de ne pas prendre le volant et de consulter rapidement un spécialiste pour éviter tous comportements à risques sur la route et la mise en danger des autres usagers.» Et toc!

Michel Pralong