«Nous n'avons jamais rien vu de semblable», s'étranglent des clients qui avaient pris place le 17 décembre dernier dans une brasserie d'Anvers, en Belgique. L'objet de leur courroux partagé sur Facebook et repéré par le site belge 7sur7, une addition d'apparence normale quand on n'y regarde pas de trop près mais sur laquelle avait été ajouté une remarque totalement déplacée. Littéralement traduite du flammand, cela donne «Pour la grosse de la table 1, pas normale».

La photo de la douloureuse accompagné de la mention #STOPBODYSHAMMING («Stop aux humiliations corporelles») et de quelques précisions sur un service qualifié de «désagréable» effectué par un personnel «arrogant», n'a pas manqué de faire réagir... Notamment le patron de l'établissement mentionné.

Devant l'écrasant poids de la preuve, ce dernier a adopté le plus bas profil possible en s'excusant platement et en indiquant que des «mesures appropriées» avaient été prises à l'égard du serveur indélicat.



Jc.C.