Halloween a entraîné son lot de farces et de déprédations, jeudi soir en terres zurichoises. La police est intervenue une soixantaine de fois. A Zumikon (ZH), une trentaine de jeunes ont mis le feu à un container et lancé des cailloux et des oeufs sur les policiers.

Les policiers intervenus dans cette commune aisée de l'agglomération zurichoise ont dû appeler des renforts pour soumettre les jeunes fêtards à un contrôle.

Les forces de l'ordre leur ont confisqué de nombreux oeufs, mousses à raser et feux d'artifice. Leurs dégâts n'ont pas encore été évalués, indique vendredi la police cantonale.

Homme blessé par des jets d'oeufs

A Zurich, la police municipale a dû intervenir à une vingtaine de reprises. Des feux d'artifices ont été tirés, endommageant au passage une boîte aux lettres.

Les jets d'oeufs ont causé de nombreux dégâts dans la cité des bords de la Limmat. Dans l'arrondissement d'Altstetten, à l'ouest de la ville, des adolescents ont tapissé d'oeufs éclatés les façades d'une école. Lorsqu'un homme a tenté d'intervenir, il a été bombardé d'oeufs qui l'ont légèrement blessé à la tête.

Comme les années précédentes

Pour l'essentiel, les incidents liés à Halloween se sont limités à des jets d'oeufs contre des façades et des voitures ainsi qu'à du tapage nocturne dans l'ensemble du canton. Des containers et des sacs poubelle ont été placés sur des routes. Dans certains cas, des adolescents ont poursuivi des personnes pour les effrayer.

Le nombre de signalements est toutefois resté stable par rapport aux années précédentes, précise à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale zurichoise.

