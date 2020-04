Gino R. a été condamné à six ans de prison dont quatre ferme, par des juges de Senlis (F), vendredi, raconte Le Parisien. Il faut dire que l'homme de 31 ans n'est pas un tendre.

En 2018, alors qu'il venait de sortir de prison, il avait rencontré une jeune femme de dix ans sa cadette avec qui il s'était mis en couple et en ménage. Mais fortement porté sur la bouteille, Gino R. s'est mis à cogner sur sa compagne. Cette dernière, enceinte des oeuvres du gaillard, n'a pas été épargnée pour autant. Au point qu'elle a fini par déposer plainte, d'autant plus que Gino frappait également la mère de sa conjointe. L'homme violent a alors l'interdiction d'entrer en contact avec ses victimes.

Devenu quasi SDF, Gino R. vit de petits boulots. Et, lorsque, récemment, le confinement est prononcé, sa compagne le prend en pitié et lui propose de loger chez elle. Mais après quelques jours, l'ignoble personnage recommence à frapper la jeune femme et sa belle-mère. L'homme doit alors quitter les lieux. Mais il y revient, ivre mort en défonçant la porte, pour «récupérer des affaires», dit-il aux juges.

Lors de cette ultime visite, il cogne à nouveau sa compagne, sa belle-mère et pulvérise un téléphone en le lançant contre un mur. Il est alors interpellé par la police, non sans avoir tenté de fuir. «Il est psychologiquement très fragile, en dépression», a expliqué l'avocat de l'ivrogne violent.



L.S.