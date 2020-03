Une femme trouvée gravement blessée dans son appartement mardi à Hombrechtikon (ZH) est morte mercredi à l'hôpital. Un homme a été arrêté. Un acte criminel n'est pas exclu.

Les services de secours ont été alertés mardi vers 19h00. En arrivant dans l'appartement, ils ont trouvé une femme gravement blessée et un homme, a indiqué jeudi la police cantonale zurichoise.

La femme, une Suissesse de 44 ans, a été transportée en ambulance à l'hôpital où elle est décédée mercredi. L'homme présent dans l'appartement, un Polonais de 46 ans, a été arrêté.

La cause de la mort et les circonstances dans lesquelles la femme a été blessée ne sont pas connues, mais un acte criminel n'est pas exclu. L'enquête est menée par le Ministère public zurichois et la police cantonale. (ats/nxp)