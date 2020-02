La police a abattu dimanche un homme qui a poignardé plusieurs personnes dans une rue de Streatham, dans le sud de Londres. L'acte est qualifié de «terroriste» par les autorités. L'assaillant est décédé, a confirmé la police. Deux personnes ont été blessées.

Cette attaque intervient un peu plus de deux mois après une attaque au couteau qui a fait deux morts à London Bridge, en plein centre de la capitale britannique, et qui a conduit le gouvernement conservateur de Boris Johnson à annoncer un durcissement de la législation antiterroriste.

Dimanche, les faits ont eu lieu vers 14 heures heures locale (15 heures en Suisse) dans le quartier d'habitation de Streatham. Après avoir déclaré que des agents armés avaient tiré sur un homme ayant «poignardé plusieurs personnes», la police a fait savoir que deux personnes avaient été blessées.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Attaque «contenue»

«Nous attendons des nouvelles quant à leur état», a précisé la Metropolitan police sur Twitter, assurant que l'attaque avait été «contenue». «Nous pouvons confirmer que l'homme sur lequel la police a tiré a été déclaré mort», a-t-elle poursuivi.

«Les circonstances sont en train d'être étudiées, l'incident a été qualifié de terroriste», a ajouté la police. Sur Twitter, le Premier ministre Boris Johnson a remercié les services de secours, ajoutant que ses pensées allaient aux «blessés et à tous ceux qui ont été affectés».

Le maire de Londres Sadiq Khan a réagi en disant : «Les terroristes cherchent à nous diviser et à détruire notre mode de vie. A Londres, nous ne les laisserons jamais y parvenir».

Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG — BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2020

«Machette» et coups de feu

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des policiers armés entourant un homme étendu sur le sol sur Streatham High Road. Les forces de l'ordre reculent ensuite brusquement et demandent aux témoins de la scène de faire de même, au moment où d'autres véhicules d'urgence arrivent sur les lieux.

Un témoin a raconté à l'agence de presse PA avoir vu un homme portant une machette pourchassé par un homme en civil : «Il s'est fait tirer dessus. Je pense avoir entendu trois coups de feu», a dit Gulled Bulhan, un étudiant de 19 ans.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.



The scene has been fully contained.



We will issue more information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Pas une première

Londres a été le théâtre de plusieurs attentats terroristes ces dernières années. Fin novembre, une attaque au couteau avait fait deux morts à London Bridge, un pont du centre de la capitale britannique, avant que l'assaillant ne soit abattu par la police.

L'auteur de l'attaque revendiquée par l'organisation djihadiste, Etat islamique (EI), Usman Khan, 28 ans, était un ancien détenu pour des faits de terrorisme libéré à mi-peine. Il participait sur les lieux des fait à un programme de réhabilitation pour anciens détenus.

Depuis, le gouvernement de Boris Johnson a annoncé des mesures aggravant les peines pour les auteurs d'actes terroristes et interdisant leur libération anticipée. Dans le projet, qui doit être étudié au Parlement, il est prévu que ceux qui sont condamnés pour des actes considérés comme terroristes soient emprisonnés pour au moins 14 ans.

Man shot by police after a number of people believed stabbed in "terror-related" incident in Streatham, south London https://t.co/sCFSZRmHww — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 2, 2020

Budget en hausse

En outre, le budget alloué à la lutte antiterroriste doit être nettement augmenté pour la période 2020/2021 et une aide immédiate de 500'000 livres supplémentaires doit être débloquée pour l'unité chargée d'aider les victimes d'attentats.

La famille d'une des deux personnes tuées en novembre, un jeune homme, avait déclaré que celui-ci, qui travaillait dans la réhabilitation des prisonniers, «ne voudrait pas que cet événement terrible et isolé soit utilisé comme prétexte par le gouvernement pour introduire des peines encore plus draconiennes ou pour maintenir en prison des gens plus longtemps que nécessaire». (ats/nxp)