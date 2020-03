Un homme armé de deux couteaux a été tué par la police dimanche soir dans le centre de Londres, a annoncé Scotland Yard. Les autorités ne considèrent pas l'incident comme de nature terroriste.

Des policiers patrouillaient dans le quartier de Westminster vers 23h30 (00h30 en Suisse) lorsqu'ils ont remarqué un homme à l'allure suspecte. Lorsqu'ils l'ont interpellé, l'homme a exhibé deux couteaux. Les policiers ont fait usage d'un taser et d'une arme de poing. Les secours ont été appelés mais l'homme est décédé sur place.

«L'incident n'est pas traité comme étant de nature terroriste», a précisé Scotland Yard dans un communiqué, selon lequel aucun policier n'a été blessé.

Man 'brandishing knives' shot and killed by police in Westminster



Armed officers responded and a Taser and police firearm were used.



London Ambulance Service attended but the man was pronounced dead at the scene at Great Scotland Yard a short time later.#Westminster pic.twitter.com/oQTRVTwKom