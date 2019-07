Eddie gray, 59 ans, est mort après une simple baignade dans un parc aquatique du comté de Cumberland, dans le Maryland (USA). Le malheureux a été victime d'une «amibe dévoreuse de cerveau» entrée par son nez.

Ce micro-organisme appelé «naegleria fowleri» vit dans les eaux stagnantes et à plus de 25°C, précisent les autorités locales à nos confrères du New York Times.

141 morts en 56 ans aux USA

L'amibe détruit le cerveau en remontant le nerf olfactif. On parle alors de méningo-encéphalite amibienne primitive qui, sur 145 cas recensés entre 1962 et 2018 aux Etats-Unis, a tué 141 fois.

La charmante «naegleria fowleri». (DR)

La personne ainsi contaminée décède après dix jours d'hospitalisation compliquée, dans la majorité des cas.

Pas de problème par la bouche

Le New York Times rappelle que la présence d'amibes dans des eaux douces est chose normale et que les infections restent rares, heureusement.

A ce titre, si Eddie Gray avait ingurgité la «naegleria fowleri» par la bouche, cela n'aurait eu aucune conséquence pour lui.