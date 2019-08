Shane Jenkins, 23 ans, s’est retrouvé devant le tribunal de Bristol, au sud-ouest de l’Angleterre. Qui a décidé de l’envoyer en taule. Mais seulement pour 50 minutes… Soit probablement la peine d’emprisonnement la plus courte de l’histoire du Royaume-Uni, note «The Independent».

Tout a débuté en 2016. Shane Jenkins avait alors agressé son compagnon. Puis avait réussi à fausser compagnie à la police. Et il a récidivé en mai dernier. Vers trois heures du matin, il est allé fracasser la vitre de son ex. Intercepté par deux agents, il les avait écartés sans ménagement et avait à nouveau pris la fuite.

Profil bas

Devant la cour, le jeune homme a fait profil bas et a plaidé coupable pour tous les faits qui lui étaient reprochés.

«Il a honte de ces comportements et dit s’être conduit comme un idiot», a plaidé son avocat, rapporte le «Bristol Post». Il a ajouté que son client avait consommé de l’alcool et des stupéfiants au moment des faits. Et que «si l’occasion se présentait, il souhaitait s’excuser auprès de son ex comme des officiers de police.»

Deux fois désolé

Le juge Julian Lambert l’a pris au mot. Et a envoyé le jeune homme en cellule pour 50 minutes. Le temps qu’il écrive ses lettres d’excuses… Ce qu’il a fait. «Je suis désolé d’avoir brisé ta fenêtre. C’était stupide, j’espère que tu peux me pardonner», a-t-il écrit à son ancien compagnon. «Je suis sincèrement désolé pour mes actions. Je ne voulais causer aucun mal, j’avais agi sur un coup de tête», a-t-il rédigé à l’attention des policiers.

Le juge a semblé satisfait. Mais outre sa petite heure à l’ombre, Shane Jenkins a tout de même écopé d’une peine de quatre mois de prison suspendue durant une période de probation de 2 ans. De 80 heures de travaux d’intérêt public. Et d’un ordre de ne plus toucher au cannabis ou à la cocaïne.