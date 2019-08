Un jeune homme de 18 ans a été arrêté mardi dans la campagne du comté de Pittsylvania (Virginie) après une fuite surréaliste de plusieurs heures. Matthew Bernard a été mis en examen pour triple meurtre: il a abattu sa mère, Joan Bernard, 62 ans, sa sœur Emily, 24 ans, et son neveu Cullen, un an. Le chien de la famille n'a pas été épargné.

Après s’être caché plusieurs heures dans des bois, Matthew Bernard est réapparu nu et s'est lancé dans une course folle: il s'est notamment précipité sur un journaliste avant d'essayer d'étrangler le jardinier d'une église. Tout cela, dans son plus simple appareil. Plus de 100 policiers se sont lancés aux trousses du jeune homme, et la population a été avertie qu'un individu «très dangereux» était en fuite. Le recours à un spray au poivre puis à une matraque ont fini par faire plier le forcené. Les dernières minutes de la fuite du suspect, qui souffrirait de problèmes mentaux, ont été immortalisées par les caméras d'ABC 13.

Citizens in the Keeling area are asked to be on the look out for Matthew Bernard. White male, 19 years old, last seen wearing a white tee shirt and blue jeans. He is armed with a rifle and considered very dangerous. If seen call 911 immediately. — Pittsylvania County Public Safety (@pittsylvania911) August 27, 2019

L'avis de recherche et de prudence lancé mardi par la police avant la réapparition du jeune homme nu comme un ver. Il était alors décrit comme un homme habillé et armé.

Lors d'une conférence de presse mardi soir, les autorités n'ont pas communiqué sur l'éventuelle découverte de l'arme du crime ou sur la manière dont les trois victimes sont décédées. «Nous ne donnerons pas d'explication parce que nous n'en savons encore rien. Nous essayons de comprendre par nous-mêmes», a déclaré Devin Taylor, du bureau du shérif du comté de Pittsylvania.