Quand Stephen Mills et sa famille voyagent, ils aiment apprendre des lieux qu'ils visitent, même dans les plus petites villes. C'est pour cela que, lors du week-end de l'Ascension, ils se sont rendus au Vermilion Heritage Museum, qui conserve les traces les plus variées de l'histoire de Vermilion, petite localité de l'Alberta, au Canada, dans laquelle la famille s'était arrêtée.

Tom Kibblewhite, un bénévole du musée, leur a fait une visite guidée. Ils se sont arrêtés devant un gros coffre-fort d'une tonne datant de 1909. Celui-ci appartenait à l'un des hôtels de la ville, le Brunswick et a été donné au musée au milieu des années 1980 lors du changement de propriétaire et de la rénovation de l'hôtel. «Que contient-il?» a demandé Stephen Mills. Le guide leur a répondu que personne n'en savait rien car la combinaison avait été perdue avant que le coffre-fort ne soit amené au musée et que ni ses anciens propriétaires ni le fabricant ne la connaissaient.

Une certaine logique

Le visiteur, pour plaisanter, a alors collé son oreille à la porte et fait mine, comme dans les films, de tenter de l'ouvrir en s'aidant du bruit du mécanisme. Et il a rentré une combinaison à trois chiffres... qui a ouvert la porte à la stupéfaction de tous! Le guide lui a demandé s'il s'y connaissait en coffre-fort, mais le touriste lui a répondu que non. «J'ai juste un esprit mécanique», a-t-il raconté par la suite à la chaîne CTV.

En fait, sa réussite n'était pas totalement le fruit du hasard. Il a vu que la numérotation de la molette du coffre-fort allait jusqu'à 60 et qu'il fallait entrer trois chiffres. Il s'est dit que son propriétaire avait peut-être choisi une combinaison facile à retenir. Donc il a entré 20 en tournant dans un sens, 40 dans l'autre et 60 dans le premier sens. Et cela a fonctionné!

De biens maigres trésors