Ce n'est peut-être pas l'enquête la plus difficile qu'aura eu à mener la police d'Anchorage, en Alaska (USA). Si elle a pu arrêter un homme de 48 ans et l'accuser de meurtre, c'est parce qu'il avait égaré une carte SD (carte mémoire pour caméras, appareils photo et smartphone) qui révélait à peu près tout de son crime.

C'est le 30 septembre dernier qu'une femme a appelé le commissariat après avoir trouvé cette carte par terre, à un carrefour en pleine ville d'Anchorage. Elle avait pris la peine de visionner ce qu'il y avait dessus, car elle comportait une inscription qui l'a plus qu'intriguée: «Homicide au Marriott Midtown», relate l'«Anchorage Daily News». Elle y a effectivement trouvé 12 vidéos et 39 photos montrant toutes d'effroyables scènes de violence envers une femme. On la voit nue dans une chambre d'hôtel (identifiée comme étant l'une du Marriott), en train d'être battue et étranglée par un homme qui rit et qui, ensuite, a même filmé quand il sortait le corps, recouvert d'un drap blanc, le chargeant dans une camionnette sur le parking. Sur ces images atroces, figure la date du crime: le 4 septembre. Puis, sur d'autres datées du 6 septembre, on voit le corps allongé sur la banquette d'un pickup.

Cadavre retrouvé

Deux jours après avoir examiné les images sur cette carte, soit le 2 octobre, la police a découvert le cadavre d'une femme au bord de la mer, près d'un sentier. Les enquêteurs ont vite vu qu'elle avait été assassinée, mais les légistes doivent encore déterminer précisément les causes de sa mort. La victime ressemblait à la femme sur les images de la carte SD, ce qui a permis de relier les deux affaires.

L'endroit où la police a retrouvé le corps de la malheureuse. Image Keystone/AP/Anchorage Daily News

La police disposait déjà de beaucoup d'indices pour trouver le coupable mais, en plus, elle a très vite identifié l'homme sur les images, puisqu'elle le connaissait pour avoir déjà enquêté sur lui dans une autre affaire, sans préciser laquelle. L'individu s'appelle Brian Smith, un émigré d'Afrique du Sud de 48 ans, qui a épousé une femme d'Anchorage en 2014. Il a été arrêté à l'aéroport international de la ville mardi 8 octobre dernier et placé en garde à vue. L'après-midi, la police fouillait son domicile et interrogeait son épouse qui ne serait pas impliquée dans le crime.

Chambre d'hôtel louée à son nom

Outre le fait que les policiers l'ont reconnu sur les images, de nombreux autres indices le relient au meurtre. Son téléphone portable l'a localisé près de l'endroit où le cadavre a été découvert, quelques minutes après que les dernières images qu'il a filmées du corps ont été prises. Il possède un pickup qui correspond à celui que l'on voit sur les images et, en outre, il a bien loué une chambre à l'hôtel Marriott du 2 au 4 septembre, donc notamment le soir du tournage de la vidéo. Brian Smith a comparu, menotté, mercredi devant le tribunal d'Anchorage qui l'a inculpé pour meurtre et fixé sa caution à 500 000 dollars.

Depuis, la victime a été identifiée, il s'agit d'une femme de 30 ans. Restera encore à la police à savoir pourquoi le suspect a filmé son crime, légendé sa carte SD et comment celle-ci s'est retrouvée par terre dans une rue très fréquentée d'Anchorage. Les enquêteurs ont remercié la femme qui la leur avait fournie, car cela avait permis de rapidement faire avancer l'enquête.

Michel Pralong