C'est un chien des douanes qui a flairé que ce passager transportait quelque chose de louche. Quand les gardes-frontière de l'aéroport de Toronto, au Canada, ont fouillé les bagages de ce ressortissant russe, ils sont tombés sur un sac contenant... 4788 sangsues vivantes, raconte la BBC. Outre le fait que quelqu'un de courageux les a comptées, encore fallait-il déterminer à quelle espèce elles appartenaient, car certaines sont protégées, d'autres pas.

Les tests ont montré qu'il s'agissait d'Hirudo verbana, considérée comme une espèce de sangsue médicinale. Ces animaux, qui boivent le sang si on les applique sur la peau, ont une salive anticoagulante qui ont des effets positifs lors de dialyses (purification du sang). Et l'Hirudo verbana est bien protégée, car il y a une surexploitation de ces sangsues médicinales sauvages qui menace l'espèce. Toutes celles provenant des bagages du Russe qui ont été analysées provenaient d'ailleurs directement de la nature et pas d'un élevage.

Lourde amende