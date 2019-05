C'est vers 6 h 30 du matin que, ce jeudi 23 mai, les pompiers ont été appelés pour une intervention sur un parking en bordure de départementale, près de Baix, en Ardèche (F). L'homme qui les a alertés a annoncé qu'il venait de tuer son épouse. Arrivés sur place, les secours ont en effet découvert le corps sans vie d'une femme de 37 ans dans une voiture, raconte «Le Dauphiné».

«La victime aurait été tuée à l'arme blanche, peut-être un couteau retrouvé dans le véhicule» a indiqué au journal le procureur de la République. Une tronçonneuse a également été découverte sur place. Le mari , 41 ans, semble s'en être servi non pas sur sa victime mais sur lui-même pour tenter de mettre fin à ses jours. Blessé, il a été transporté à l'hôpital où ses jours ne sont pas en danger.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple était séparé et des tensions existaient, notamment sur la garde des enfants. Le mari vivait dans la Drôme et la femme dans une commune voisine du lieu du meurtre. On ignore encore pourquoi les deux s'étaient retrouvés sur ce parking. (Le Matin)