L’histoire est tellement invraisemblable qu’on peinerait à y croire. Mais comme elle a été relatée par la police, photo à l’appui, le doute n’est pas de mise. Un octogénaire italien vivant à Newcastle, au nord de l’Angleterre, est parti de chez lui en voiture. Destination: Rome. Mais il a manifestement commis une petite boulette en maniant son GPS. Et il a fini par se retrouver à Rom, un petit patelin tout au nord-est de l’Allemagne!

Cet homme de 81 ans a donc effectué quelque 1500 kilomètres en suivant aveuglément son GPS, sans se poser une seule question. Il ne s’est par exemple pas demandé pourquoi il a roulé des lustres en Allemagne alors qu’il ne devait même pas traverser ce pays…

La Rome éternelle avait rétréci

L’octogénaire, est-il précisé, rêvait d’approcher le pape au Vatican. Il a apparemment enfin compris que quelque chose ne tournait pas rond en entrant dans le village allemand. «La confusion était grande quand le GPS a soudainement expliqué qu’il était arrivé à destination. Rom était indiqué mais les alentours ne correspondaient pas tout à fait à sa vision de la Rome éternelle», ironise la police locale dans son communiqué.

Surpris – et «confus», donc… – le distrait a alors garé sa Jaguar sur le bord de la route. Il est sorti de son véhicule. Et comme il avait oublié le frein à main, sa voiture s’est mis à reculer et a percuté et détruit le panneau de signalisation indiquant «Rom».

Cerise sur le gâteau: une hospitalisation

Ce sera tout? Non: l’homme a encore réussi à se blesser en tentant d’arrêter sa voiture… Des blessures manifestement peu graves mais il a tout de même été hospitalisé.

Devant ces faits aberrants, on peut douter de l’aptitude à la conduite de cet octogénaire. Et si tous les chemins finissent tout de même par mener à Rome, prions pour qu’il gagne la capitale italienne en avion.

Newcastle-Rome en passant par Rom, ça fait un joli détour…

(Le Matin)