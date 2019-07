Une caméra de surveillance a tout filmé. Des ouvriers chargés de purger une canalisation dans la ville de Cheboksary, en République de Tchouvachie (fédération de Russie) ouvrent une bouche d'égout le 14 juin dernier. Ceci à peine fait, ils s'éloignent, sans doute pour aller chercher quelque chose dans leur véhicule, mais en laissant le trou ouvert, même si l'un d'eux jette un regard en arrière.

Juste après, une mère sort de l'immeuble dont l'entrée est située jusqu'à côté, sa fille de 1 an et 10 mois la suivant quelques mètres derrière. La mère n'a pas vu le danger, la fillette non plus visiblement puisqu'elle tombe dans la bouche d'égout.

Selon les images publiées en ligne par le Comité d'enquête de la Fédération de Russie le 1er juillet dernier, la mère hurle, les ouvriers accourent, l'un se précipite au secours de la fillette tandis que l'autre semble se faire copieusement enguirlander par la maman.

L'enfant, qui a fait une chute de trois mètres, est rapidement sortie de là. Elle a été emmenée à l'hôpital, mais ne souffrait que d'une ecchymose à la main droite. Une procédure pénale a été ouverte contre les ouvriers. (Le Matin)