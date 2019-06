Sept employés d'un hôtel ont perdu la vie en nettoyant la fosse septique de l'établissement pour lequel ils travaillaient, dans l'ouest de l'Inde.

Des centaines de milliers d'Indiens, appartenant aux castes les plus basses, sont chargés de nettoyer sans aucune protection les tuyaux souterrains, les égouts et les fosses septiques un peu partout en Inde.

«L'un des nettoyeurs est descendu dans la fosse, mais ne ressortait pas, alors les trois autres sont descendus pour lui venir en aide», a expliqué un des pompiers ayant participé à la tentative de sauvetage vendredi soir dans cet hôtel de la région de Gujarat.

Quand les quatre ne sont pas ressortis, les trois employés de l'hôtel qui étaient chargés de les aider sont à leur tour descendus dans la fosse pour tenter de les secourir, et ont été également tués par les gaz. Les pompiers n'ont pu que remonter les sept corps. Les morts par asphyxie dans les égouts ou fosses septiques pleines de gaz toxiques sont fréquentes en Inde.

