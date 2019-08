Les vacances idylliques d'un couple de français ont tourné au cauchemar, vendredi dernier. Après avoir foulé le sable sarde fin et immaculé, les touristes n'ont pas résisté à la tentation d'en ramener dans leurs valises. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer dans un ferry en direction de Toulon, la police leur est tombée dessus.

Ce qu'ils considéraient comme «un souvenir» n'est autre qu'un grave délit pour les autorités, comme le rapporte le quotidien italien Corriere della. En Sardaigne, le sable blanc est considéré comme un bien d'utilité publique nécessaire à l'écosystème.

Et il faut dire que les vacanciers ont eu la main lourde. Au total, les douaniers ont saisi 40 kilos de sable que ces derniers avaient répartis dans quatorze bouteilles en plastique. Les voleurs risquent une peine pouvant aller jusqu'à six ans de prison.

Le couple a affirmé ignorer qu'un tel acte était illégal. Pourtant, l'île est semée de panneaux pour mettre en garde les touristes des risques qu'ils encourent à dérober du sable, des galets et autres coquillages. Et pour cause, le vol et la revente de ces produits sur internet est en recrudescence.