Un incendie s’est déclaré mercredi vers 04h30 dans un appartement au troisième étage d'un immeuble à Pully (VD). Les 25 occupants de l'immeuble ont été évacués par les services du feu.

Deux personnes, dont le locataire de l'appartement en feu, ont été acheminées au CHUV en raison d’importantes inhalations de fumée.

Une fois le feu maîtrisé, les habitants ont pu regagner leur logement vers 6h. La circulation a été bouclée à proximité des lieux de l’incendie pendant les opérations.

Fortement endommagé

L’appartement dans lequel le feu a pris est fortement endommagé. Les autres dégâts sont en cours d’évaluation.

Les investigations menées par les spécialistes de la Police de sûreté vaudoise et la Gendarmerie doivent encore déterminer l’origine et les causes de l’incendie.