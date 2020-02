Un incendie s'est déclaré dans la garage souterrain d'un immeuble à Gland ce mercredi vers 02h10. La gendarmerie et les services du feu sont intervenus pour maîtriser le sinistre et ont organisé l'évacuation de près de 150 habitants à l'aide de la protection civile.

Une locataire a été acheminée aux HUG en raison d'inhalations de fumée. Les autres occupants de l'immeuble ont pu regagner leur logement vers 05h30.

La circulation a été fermée à proximité du lieu de l'incendie le temps des opérations.

Fortement endommagé

Le garage a été fortement endommagé par les flammes. Les autres dégâts sont encore en cours d'évaluation.

L’origine et les causes de l’incendie ne sont pas déterminées pour l’heure. Les investigations sont menées par les spécialistes de la Police de sûreté vaudoise et de la Gendarmerie.