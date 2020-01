Un incendie survenu le 25 novembre dernier dans la vieille-ville de Bienne a provoqué la mort par intoxication d'un homme de 55 ans. Après sept semaines d'enquête, la police cantonale bernoise et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland annoncent que la cause de l'incendie a été clarifiée et qu'un homme de 38 ans, habitant l'immeuble, a été placé en détention provisoire.

À l'arrivée des forces d'intervention et de secours, une importante quantité de fumée et des flammes s'échappaient déjà du bâtiment. «Un problème technique a pu être exclu», annonce la police bernoise. L'incendie s'était déclaré vers 17h15 dans une maison composée de plusieurs appartements, en face de la fontaine de l'Ange.

«Origine humaine»

«Pendant les travaux liés à l'incendie, les secours ont dégagé le corps sans vie d'un homme dans un logement situé au troisième étage», rappelle la police. Les investigations de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne ont démontré que l'homme est décédé suite à une intoxication à la fumée.

«Selon les conclusions de l'enquête, le feu s'est déclaré dans un appartement situé au deuxième étage», assurent les enquêteurs. L'incendie «semble être d'origine humaine», mais «il n'a toutefois pas été possible de déterminer si la cause de l'incendie est due à une négligence ou à un acte délibéré».

«Absolument tragique»

«Ce qui s’est passé est un cas absolument tragique», a commenté dans le «Bieler Tagblatt» Henriette Kämpf, présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Biel/Bienne (Apea). Selon l'hebdomadaire «Biel Bienne», acharné contre cette institution, l’auteur présumé de l'incendie est «un homme parfois «déséquilibré» qui criait dans le quartier, lançait des objets, dansait nu dans la buanderie».

La police serait intervenue plusieurs fois à la rue Haute et le voisin du dessus aurait déclaré aux voisins que «quelque chose finirait par arriver». Selon l’Apea citée par «Biel Bienne», «l’autodétermination et l’autonomie sont très importantes dans notre société». Selon un habitant cité par l'hebdomadaire, «nous ne pouvons comprendre pourquoi les autorités ne sont pas intervenues malgré plusieurs incidents».

