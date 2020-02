Lundi après midi, une famille belge – un père et ses deux jeunes enfants – a transgressé l'interdit et s'est engagée sur l'une des pistes les plus redoutables de la station française: le Vraille, une piste noire dédiée aux skieurs expérimentés, mais surtout fermée en raison d'une neige particulièrement verglacée. Les trois skieurs ont perdu le contrôle de leurs skis, ont lourdement chuté et glissé dans la pente sur une neige dure et bosselée.

Inanimé et grièvement blessé

Le cadet des deux frères, âgé de 9 ans, a été grièvement blessé ainsi que le rapporte Le Dauphiné. Les pisteurs secouristes de la station l'ont découvert inconscient et souffrant d'un traumatisme crânien. Stabilisé sur place par les équipes d'urgence, le jeune garçon a ensuite été évacué par les airs vers les HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève).

Le danger du redoux et du regel

Le frère aîné souffre d'un traumatisme facial et a été transféré par les pompiers à l'Hôpital d'Annecy. Le père s'en sort très bien: il est indemne. Cette énième imprudence rappelle qu'il faut respecter les conseils des experts du manteau neigeux. Actuellement, les températures élevées en journée et le regel durant la nuit rendent les pistes extrêmement dures.

Evelyne Emeri