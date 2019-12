Reporter star de la National Football League, Jane Slater a relaté sur Twitter une petite mésaventure qui lui est récemment arrivée.

Voici quelques mois, le petit ami de la jeune femme lui avait offert une montre connectée qui permet de mesurer en direct son nombre de pas, son sommeil et son activité cardiaque.

L'amoureux transi a aussitôt jumelé sa propre montre à celui de sa compagne, chacun pouvant ainsi, énamouré, consulter les données de l'autre. Romantisme, quand tu nous tiens...

Activité cardiaque intense

Sauf que, un jour récent, passant en revue les statistiques de son conjoint, Jane a découvert une activité un brin suspecte: alors qu'il est allé dormir chez un ami, le bougre semble s'être réveillé à 4h du matin. Puis il a eu des pulsations cardiaques très intenses durant trois à quatre minutes, avant que les choses ne se calment...

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app ????wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0