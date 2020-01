Les liaisons dangereuses entre un inspecteur de la Police du commerce de l'Ouest lausannois (PolOuest) et un gérant d'établissement public à Renens, également propriétaire d'un hôtel pied dans l'eau près de Morges, ont occupé cette fois-ci le Tribunal cantonal (TC) vaudois. Le 19 juin dernier, ce père de famille de 44 ans écopait, en première instance, de 210 jours-amendes à 60 francs, assortis d'un sursis de 4 ans, de même que d'une amende de 5000 francs. Une condamnation qui lui a valu d'être poussé à la démission par sa hiérarchie et d'être pénalisé au chômage.

Systématique de donnant-donnant

Pour le Tribunal de police de Lausanne, le prévenu s'était bien rendu coupable de corruption passive, d'abus d'autorité et de violation du secret de fonction, ainsi que le soutenait l'accusation. L'été dernier, le juge unique Philippe Colelough avait estimé dans son jugement que l'accusé avait bien avantagé son ami, un homme d'affaires albanais, et fermé les yeux pour son intérêt privé. Une systématique de donnant-donnant, de privilèges et d'avantages réciproques toxique, et surtout pénale, qui avait conforté le président d'arrondissement. La défense avait fait appel de ce verdict.

Largesses et facilités

Il est reproché au quadragénaire d'avoir fait un mélange des genres entre l'amitié et la fonction professionnelle et d'avoir clairement franchi la ligne rouge sur une période s'étendant de 2013 à 2016. L'hôtelier avait accès à des informations confidentielles (contrôles de police, fermetures tardives), ainsi qu'à des largesses (dénonciation anonyme en raison de clients qui fumaient dans l'établissement) et des coups de pouce administratifs (artistes en tenue courte sans licence ad hoc, traitement accéléré pour l'obtention de la gérance d'un autre établissement) grâce à l'inspecteur de la Police du commerce.

Confondu par hasard

En contrepartie, le désormais ex-employé de PolOuest profitait de la générosité de son copain, qui dépassait la notion de cadeaux: repas et nuits dans l'hôtel de son ami avec femme et enfants ou maîtresse, sponsoring de son équipe de foot (maillots), prêt d'argent auquel l'accusé renoncera finalement, travaux dans sa maison, rabais sur des appareils électroménagers, foie gras, rideaux, réparation d'ordinateur... Le plus truculent, c'est que cette affaire a été mise au jour, par hasard, grâce à des écoutes téléphoniques effectuées sur la ligne de l'hôtelier-restaurateur dans le cadre d'une tout autre instruction liée à un trafic de stupéfiants.

«J'ai toujours tout fait juste»

«J'ai tout perdu. J'avais une belle carrière devant moi, de belles perspectives. J'ai toujours appliqué les règles et travaillé au plus près de ma conscience. J'ai toujours tout fait juste. Nous avions une relation amicale. Je le traitais comme n'importe quel administré», a expliqué le quadragénaire devant la Cour d'appel pénale.

Pour son avocat, Me Jérôme Reymond, «c'est un procès d'intention que l'on fait à son client. Le premier juge est resté sur une impression trompeuse. Les enquêteurs ont aussi influencé cette tendance en faisant croire que son ami était un affreux malfrat. Il n'y a pas eu de passe-droits. Il s'agit d'une amitié sincère. Ce n'est pas une infraction.» Et l'homme de robe de demander son acquittement «en l'absence de faisceau d'indices» et une indemnisation en regard de la perte de son emploi.

«Il a violé les devoirs de sa charge»

Pour le Ministère public représenté par le procureur Bernard Dénéréaz, c'est tout le contraire. «Il y a des éléments concrets au dossier. Les conversations téléphoniques et leurs retranscriptions. Il y a clairement un contexte de donnant-donnant. Le prévenu a violé les devoirs de sa charge pour des contre-prestations. Lors des téléphones, c'est toujours le fonctionnaire de PolOuest qui parle et qui explique ce qu'il entend faire et obtenir en échange. Il est demandeur. Il représentait l'Etat et il en a abusé.» Sans surprise, le procureur a conclu au rejet de l'appel et demandé que le jugement du Tribunal de police soit confirmé.

Condamnation allégée

Le verdict du Tribunal cantonal a été notifié aux parties ce jeudi. Les juges de la Cour d'appel pénale ont admis partiellement l'appel du recourant, ne retenant pas les mêmes griefs que le premier juge. Ils confirment en revanche la condamnation de l'ancien collaborateur de PolOuest pour abus d'autorité, violation du secret de fonction et corruption passive. Et réduisent sa peine de manière significative. Le prévenu écope ainsi de 120 jours-amendes à 60 francs – au lieu de 210 – avec sursis durant 4 ans et d'une amende de 2000 francs – au lieu de 5000 –.

Evelyne Emeri

evelyne.emeri@lematin.ch