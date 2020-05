Jeudi 21 mai, vers 3h20 du matin, des témoins ont signalé à la police qu’un automobiliste circulait à contre-sens sur l’A12, entre Vaulruz et Bulle. Grace aux éléments recueillis, les agents ont pu intercepter l’automobiliste en question, âgé de 34 ans, quelques minutes plus tard en ville de Bulle. Ils ont constaté qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool.

Via Sicura

Emmené au poste, le conducteur fautif a été auditionné. Au vu des circonstances, son véhicule a été séquestré et l’automobiliste a été placé en arrestation provisoire. Au terme des investigations, il a été relaxé. Son permis de conduire a été saisi et le contrevenant sera dénoncé l’Autorité compétente. Il s'agit d'un cas de chauffard Via Sicura.