La manœuvre avait peu de chance de fonctionner. Mais on n’a pas les idées claires quand on a trop bu. L’histoire débute par un petit délit routier, relate «L’Est Républicain». Dimanche vers 17 heures, à Champigneulles, près de Nancy, une patrouille de gendarme croise un véhicule et remarque que la conductrice, une femme bonde, n’a pas bouclé sa ceinture. Les forces de l’ordre lui indiquent de s’arrêter. Elle n’obtempère pas et continue sa route.

Les gendarmes poursuivent alors évidemment la voiture et la rattrapent non loin, à l’arrêt. Mais cette fois, surprise, la conductrice est brune. C’est en fait la passagère qui vient de s’installer derrière le volant.

Encore plus saoule?

Un tour de passe-passe qui va rapidement être expliqué, note le quotidien français. La conductrice blonde n’a pas le permis et est «en état d’ébriété bien avancé». Mais il s’avère que sa passagère, qui est la propriétaire du véhicule, est tout aussi alcoolisée qu’elle…

Les taux d’alcool dans le sang ne sont pas précisés. Mais on peut même suspecter la femme brune d’être plus ivre encore que son amie. Car, glisse «L’Est Républicain», elle était «tellement éméchée que c’est elle, au départ, qui a demandé à sa copine de conduire sa voiture».

Raté, donc. Les deux trentenaires se sont retrouvées en garde à vue. L’une pour conduite en état alcoolique et sans permis. L’autre pour «complicité de conduite en état alcoolique».

(Le Matin)