Un jeune Français a fait une entrée qu’on pourrait qualifier de fracassante dans l’année 2020: sa voiture a terminé sa course dans le jardin d’une gendarmerie…

L’homme a fêté la nouvelle année dans une boîte de nuit. Puis il a eu la mauvaise idée de prendre le volant. Vers 6 heures du matin, à Châtillon-sur-Chalaronne, dans l’Ain, il a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un rond-point. «Sous le choc, le véhicule s’est déporté et est rentré dans le grillage de la brigade de la gendarmerie. Le conducteur et ses trois passagers, deux jeunes hommes et une femme, se sont retrouvés directement… dans le jardin des forces de l’ordre», relate «Le Dauphiné».

Alcool et stupéfiants

Aucun des quatre occupants, tous originaires de la commune, n’a été blessé. Quant à l’interpellation du conducteur, 22 ans, elle n’a évidemment pas été bien compliquée. D’autant, précise le quotidien français, que «visiblement choqué, le jeune homme s’est rendu directement aux gendarmes».

Il était non seulement aviné mais avait également manifestement consommé des stupéfiants. Il a passé les premières heures de la nouvelle année en cellule de dégrisement.

R.M.