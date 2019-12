Avait-il eu un accident? Ou percuté quelque chose? L’histoire ne le dit pas. Mais dans la nuit de vendredi à samedi, à Rotherham, en Angleterre, un conducteur a été interpellé circulant tellement ivre qu’il n’avait pas réalisé qu’il roulait sur trois roues.

Publiant sur Twitter la photo de la voiture en question, la police du Yorkshire du Sud a indiqué que l’homme arrêté a accumulé les infractions. Il n’avait plus de permis valable, pas d’assurance, ne s’était pas présenté (deux fois) à la justice et «a conduit tellement incroyablement saoul qu’il n’avait pas réalisé qu’il lui manquait un pneu»…

La distance parcourue – probablement en produisant des étincelles – n’a pas été précisée. Ni le taux d’alcool exact de l’aviné. Mais il risque une belle amende et même théoriquement jusqu’à six mois de prison, note «Metro»

Specials from #Rotherham found this Peugeot tonight and arrested its driver for an expired license, no insurance, leaving an RTC, not showing up to court (x2) and last but by no means least, for driving whilst so incredibly drunk he failed to realise he was missing a tyre ?????????????? pic.twitter.com/kF8yo7mfvs