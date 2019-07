Un plus un ne font pas toujours deux: c'est ce qu'a appris à ses dépens le chauffeur d'un corbillard arrêté par un policier dans l'Etat américain du Nevada alors qu'il circulait sur une autoroute dans une voie réservée aux véhicules transportant plusieurs personnes.

Drivers have tried it with dummies and pets in the past, but Nevada Highway Patrol Trooper Travis Smaka encountered a carpooling first on Monday — a hearse driver shuttling the deceased. https://t.co/NDVnr4WELS