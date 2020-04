Samedi soir, la gare de Saint-Gall a été le théâtre d'un affrontement entre un groupe de jeunes et une patrouille de police. La situation est partie en vrille, le ton est monté et on en est venu aux mains. Un agent a failli se faire shooter la tête comme un ballon.

Très peu coopératifs

La police avait repéré un groupe de cinq adolescents qui ne respectaient pas la distance de deux mètres entre eux. Les agents les ont d'abord réprimandés, mais ils se sont montrés hostiles et «très peu coopératifs», selon un communiqué de la police rapporté par le quotidien «Blick»

Un penalty dans la tête

Un des agents a voulu écarter l'un des adolescents frondeur. Le jeune homme de 13 ans s'est tellement débattu que le policier et lui sont tombés au sol. C'est alors qu'un autre membre du groupe de 17 ans s'est élancé dans le but de jouer la tête du policier comme au football. Fort heureusement, il a pu être arrêté au dernier moment par un autre agent. Des renforts sont arrivés et deux jeunes impliqués se sont enfuis.

Dénoncés au procureur des mineurs

Leurs données avaient été collectées au début du contrôle et ils ont été retrouvés peu de temps après. Lors de l'esclandre, les deux agents ont été copieusement insultés, même menacés de mort, et la police de la ville a déposé plainte auprès du procureur des mineurs. Les quatre jeunes – deux Suisses et deux Libanais de 13 à 17 ans – ont finalement été arrêtés pour être interrogés en présence de leurs parents.

E.F.