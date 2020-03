À Londres se tient un étonnant procès: deux femmes sont accusées d’avoir mordu, frappé et griffé un pilote de Swiss. L’étonnante affaire a d'ailleurs attiré les médias britanniques, des plus populaires aux plus réputés. Du «Sun» au «Daily Mail» en passant par la BBC, le «Times» ou encore «The Telegraph», chacun y va de son compte rendu.

Les faits se sont déroulés début mai 2019 lors d’un vol de Swiss reliant Zurich à Londres. Les deux accusées, une femme de 53 ans et sa fille de 23 ans, auraient «poussé le capitaine de l’avion au sol avant de le griffer et de lui donner des coups de pied», résume la BBC. Le pilote a subi, est-il précisé, «des égratignures au visage et au bras et une morsure au haut du bras»…

Une poussette à l'origine du conflit

Tout a apparemment débuté dès l’embarquement, en Suisse. L’accusée de 23 ans s’est disputée avec un membre du personnel de bord. En cause: sa poussette, qu’elle refusait de placer en soute. «Trop cher», selon elle.

La jeune femme n’a manifestement pas décoléré durant le vol. Juste après l’atterrissage, à Heathrow, elle est retournée vers la personne avec laquelle elle s’était querellée et a exigé son identité pour pouvoir se plaindre de son comportement. C’est alors que le capitaine s’est interposé. Il a donné son nom et a expliqué qu’il était le responsable à bord. Puis la situation a clairement dégénéré.

«Lâchez ma fille!»

«Elle a attrapé le capitaine par la main et l’a poussé dans le cockpit. Il y a eu une bagarre. Elle s’est retrouvée sur le capitaine. La mère est également entrée dans le cockpit et a donné des coups de pied au capitaine alors qu’il était au sol, en disant: «Lâchez ma fille!», selon le récit de la procureure Arlene De Silva, relate la BBC. La mère aurait aussi mordu un autre membre d’équipage à un doigt, selon le compte rendu du «Daily Mail».

Appelé à la barre, le copilote a expliqué qu’avant la bataille, la jeune accusée avait prétendu être maltraitée par les membres d’équipage car elle était une «femme noire voyageant avec un enfant.» «Les Suisses sont racistes», a-t-elle lancé, selon son témoignage.

Un champ de bataille

L’homme a décrit la scène qui a suivi comme «un champ de bataille. Il y avait des chaussures par terre et quelques boutons. J’ai vu des cheveux et deux téléphones. J’ai vu du sang sur le cou du capitaine.»

Ce copilote a encore expliqué qu’il avait lui-même «hésité à recourir à la force» pour interrompre le pugilat et n’était finalement pas intervenu – ce sont des policiers qui avaient finalement mis fin aux hostilités.

Elles plaident non coupable

Les juges lui ont alors demandé si le pilote avait fait preuve de la même retenue, raconte la BBC. Il a invoqué la convention de Tokyo. Elle stipule que le commandant est autorisé à «prendre les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte pour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord».

Les deux accusées, qui avaient refusé de répondre aux questions des policiers, plaident non coupable. Le procès continue, notent les médias britanniques.

Renaud Michiels