En août 2018, un incendie se déclarait dans la forêt nationale Olympique, dans l'État de Washington, brûlant 1300 hectares, causant pour 4,5 millions de dollars de dégâts et obscurcissant de sa fumée Seattle, la ville voisine, durant plusieurs jours. Les premiers rapports d'enquête indiquaient que cet incendie était vraisemblablement d'origine humaine. Mais il a fallu attendre un communiqué du procureur de l'État, le 30 septembre dernier, pour savoir ce qui s'était produit.

Le feu a été provoqué par deux hommes, accusés d'être des voleurs d'arbres. Ils sillonnaient en effet cette forêt en quête d'érables à grandes feuilles aux caractéristiques bien particulières. En soulevant leur écorce avec une hache, ils repéraient ceux qui avaient un veinage spécifique, ondulé. Car ce bois est très recherché par les fabricants de guitare, prêts à payer cher pour en avoir.

Ils brûlent le nid

Sauf que l'arbre déniché ce jour-là par nos deux bûcherons illégaux présentait un inconvénient de taille: un gros nid d'abeilles. L'insecticide utilisé n'ayant aucun effet, les malfrats décident alors de l'asperger d'essence et d'y mettre le feu, raconte le site Quartz. Rapidement, les flammes se propagent à l'érable et, bien que les incendiaires aient tenté de l'éteindre avec des bouteilles d'eau, s'étendent rapidement, les obligeant à fuir les lieux.

On ignore comment les responsables ont été retrouvés mais le procureur précise qu'ils avaient déjà sévi dans la coupe de bois illégale auparavant. Ils ont commencé en avril 2018 à parcourir cette forêt à la recherche de ces érables, qu'ils tronçonnaient la nuit, débitaient en morceaux avant de les vendre à des scieries, muni de faux permis faisant croire que le bois provenait d'une forêt privée, donc était légal, alors que le forêt nationale olympique est en fait une forêt fédérale. Une seule vente de ce bois leur aurait rapporté 6000 dollars, selon le «Washington Post». Les deux hommes, qui ont plaidé non coupables, sont passibles de peines allant de cinq à dix ans de prison et d'une amende de 250 000 dollars.

Trafic prisé par les toxicomanes

Le trafic illégal de bois coûterait 100 millions de dollars par an au Service des forêts américain. Les arbres volés sont même surnommés «érables à méthamphétamine» car des toxicomanes pratiquent ce trafic afin de se faire de l'argent au marché noir pour s'acheter de la drogue.

Michel Pralong