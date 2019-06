Panique mardi soir devant la micro-crèche privée «Les Malicieux», à Courbevoie: la mère de Lucas, 18 mois, a constaté avec stupeur que personne ne répondait à l’interphone. Et pour cause, dans la crèche, il n’y avait plus personne… sauf son fils!, indique Le Parisien

En désespoir de cause, la jeune femme a finalement contacté la police qui ont réussi à pénétrer dans la crèche en passant par une fenêtre vers 19h30. L'enfant a été retrouvé en bonne santé. Il était tout simplement endormi. Le père de l’enfant a pour sa part déposé plainte le soir même au commissariat de police de Courbevoie.

Si ce père garde la tête froide - « par ailleurs, on est très contents de cette crèche » -, il assure que « les parents sont choqués et certains très remontés. L’erreur est humaine mais il y a des erreurs à ne pas faire… »

Un événement similaire s’était déjà produit à Courbevoie, dans la crèche «Les Galopins» en mai 2012, dans le quartier du Faubourg de l’Arche. Là encore, la police avait dû intervenir pour libérer un bambin de 1 an resté enfermé. (Le Matin)