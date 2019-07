L’histoire révélée par le «Dauphiné» la semaine dernière avait eu un large écho. Les secours savoyards avaient dû envoyer un hélicoptère pour récupérer une quadragénaire belge blessée à la cheville à la Dent du Chat (1390 m). Or ils auraient été particulièrement agacés lorsqu’ils avaient découvert qu’elle était en tongs… «Randonner en tongs, la blessure n’étonnera personne», glissait le quotidien français.

L’histoire avait été reprise par de nombreux médias et l’inconscience et la bêtise de cette randonneuse ont été fustigées un peu partout. Mais le groupe belge Sud Presse a retrouvé cette femme et elle dément l’information originelle.

«Des sandales de randonnée»

La randonneuse est restée anonyme. Elle est présentée comme Anne, une femme de 42 ans originaire de Mons. Elle dit être partie ce jour-là en randonnée avec son compagnon et son fils de 11 ans.

Comme indiqué par le «Dauphiné», elle confirme que son pied a glissé sur un caillou à la descente, engendrant une blessure à la cheville. Par contre elle dément formellement être partie en montagne comme si elle allait à la plage. «Je n’étais pas en tongs», affirme-t-elle. «J’avais des sandales de randonnée vendues dans des magasins spécialisés.»

Dit-elle vrai? La photo publiée avec l’article, sur laquelle on voit Anne de dos avec les secouristes, semble en tout cas accréditer ses propos.

Anne avait été héliportée à Chambéry. La Belge raconte encore y avoir subi une opération de malléole. Mais elle est sortie de l’hôpital lundi et dit vouloir profiter de ses vacances, même si elle porte désormais un plâtre.