«C'est une histoire fort triste. Mon père souffrait d'une forme d'Alzheimer. Atteint dans sa santé depuis trois ans, la visite médicale de la veille (ndlr. le 29 mai) ne laissait pas présager une telle désorientation. Depuis le décès de ma mère en 2004, il vivait seul mais était très entouré. Deux fois par jour, il bénéficiait de soins infirmiers du Centre médico-social (CMS). Une assitante de vie s'occupait régulièrement de lui. Et le jeune couple, qui habite dans la même maison à Ollon (VD), et ses voisins veillaient aussi sur lui».

Jean-Claude est le fils unique du défunt retrouvé à plus de 100 km de son domicile mercredi 24 juillet. Cet après-midi-là, un jardinier de la commune française de Ferney-Voltaire, à deux pas de la frontière suisse, a découvert le corps de l'octogénaire. Ce dernier fait toujours l'objet d'un avis de disparition de la police cantonale vaudoise émis le 31 mai. Sa dépouille était fortement détériorée et gisait là très certainement depuis le jour de son départ d'Ollon le 30 mai, le jeudi de l'Ascension.

«Il a erré des heures à la gare d'Aigle»

«Mon père n'avait jamais fait ça. Il allait encore souvent au village. Il n'était jamais parti d'Ollon seul et encore moins parti prendre le train. Là, il s'est rendu à la gare AOMC (Aigle-Ollon-Monthey-Champéry). Il est allé jusqu'à Aigle. Nous l'avons su grâce à un témoignage. Nous avons aussi fait des recherches nous-mêmes en plus de celles entreprises par la police vaudoise. Nous avons collé des affiches. Sans succès. On pensait vraiment qu'il avait disparu dans la région», déplore son fils en deuil.

À ce moment-là, Jean-Pierre V. n'était déjà plus en vie. «Nous savons de sources sûres qu'il a erré dans le quartier de la gare d'Aigle. On le voit une première fois à 14h sur le quai où il a déambulé plusieurs heures. Il essayait de s'orienter. On l'aperçoit une dernière fois à 20h45. Ensuite, il prend un train jusqu'à Genève Aéroport. On sait qu'il a composté un billet de bus à 22h45 et qu'il est monté en direction de Ferney. À l'arrêt de bus, il aurait traversé la route, vraisemblablement pour revenir sur Genève. Personne ne l'a vu ou remarqué. Il était dans un bosquet à quelques dizaines de mètres de la douane.»

«On est sûr que c'est lui»

Son fils pense que son père cherchait la villa de son enfance dans le quartier genevois du Petit-Saconnex où il a vécu avec sa famille. «Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a habité à Genève». Sur les circonstances de son décès, Jean-Claude tient à être précis. «J'ai lu des horreurs. L'autopsie ne révèle pas d'actes extérieurs, pas d'intervention d'un tiers, pas de fractures. Il s'agit d'une mort naturelle. A priori, il a fait un malaise.»

«On est sûr que c'est lui, même si l'identification formelle et des analyses complémentaires sont encore en cours. C'est le processus. Nous attendons que l'Institut médico-légal nous rende le corps. Ce qui est certain, c'est que la piste criminelle a été écartée. C'est juste quelqu'un qui s'est perdu», conclut le fils de l'octogénaire.

