Dimanche dernier en plein Paris, alors que deux piétons, dont un malvoyant, s'étaient engagés sur un passage, les malheureux avaient failli être écrasés par une voiture.

Le conducteur était alors sorti de son véhicule et avait giflé l'accompagnant à plusieurs reprises, avant de menacer le malvoyant.

Mais l'automobiliste a été retrouvé et placé en garde à vue mercredi, révèle Le Parisien.

Les images de l'incident, enregistrées par un cycliste, avaient provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. On y voyait le colérique automobiliste frapper l'accompagnant, avant d'agresser l'homme malvoyant. Plusieurs témoins de la scène s'étaient interposés.

Convoqué au commissariat du XIIe arrondissement, le chauffeur s’est rendu de lui même. Il a été placé en garde à vue pour «violence sans Incapacité totale de travail sur une personne vulnérable» et «violence sans ITT»

La Fédération des aveugles et amblyopes de France avait dénoncé lundi dans un tweet une agression «inadmissible».

A #Paris ce dimanche, un chauffard manque d'écraser un piéton #malvoyant et sort de sa voiture pour le frapper lui et son accompagnateur. Un comportement de sauvage, intolérable, qui mérite une condamnation exemplaire. Retrait de permis + excuses + TIG chez @Aveugles_France ? pic.twitter.com/UDsYb05fed

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France souligne le caractère inadmissible de cette situation et invite la personne déficiente visuelle ainsi que son accompagnateur, à porter plainte dès maintenant afin que cette situation ne se reproduise plus et soit condamnée. pic.twitter.com/DQlIz2zY66