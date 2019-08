Une fillette de 22 mois et ses parents ont été intoxiqués dans un établissement de luxe à Pornic, en Bretagne, le 1er août dernier, révèle Ouest France. Ce jour là, ils avaient commandé pour leur enfant un jus de fruit qui lui a été servi. Face à sa réaction, ils ont rapidement soupçonné que le verre contenait autre chose. Le père à d'abord cru que c'était de l'alcool en précisant s'être brûlé les lèvres et que sa mère avait presque avalé une partie du liquide. L'enfant a hospitalisé en urgence et plongé dans un coma artificiel.

Selon les gendarmes, le produit servi à la fillette serait «un détergent pour lave-vaisselle industriel contenant de la soude caustique» qui avait été versé dans un récipient par un employé, mis au réfrigérateur par un autre et servi par un troisième. Le père raconte que lorsque sa fille l’a ingéré, elle l’a régurgité et «le produit a traversé sa robe et lui a brûlé la peau, de la simple lessive ne fait pas ça.» Pour lui, un produit aussi corrosif dans un récipient banal n’est le fruit d'une erreur malencontreuse mais «une négligence grave.» Il a porté plainte.

Bien qu’elle soit toujours en service de réanimation pédiatrique, le père indique que sa fille «n’est plus entre la vie et la mort», précise Ouest France. Elle est tout de même maintenue dans un état de coma artificiel et «risque de perdre son œsophage».